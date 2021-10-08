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На Донбасі за добу зафіксовано сім порушень, одного з бійців ООС поранено
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08 жовтня 2021, 08:31 12

На Донбасі за добу зафіксовано сім порушень, одного з бійців ООС поранено

08 жовтня 2021, 08:31 12
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ООС.

Так, в напрямку Південного, Золотого-4 та Майорська противник вів вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ООС з мінометів калібру 82 мм. Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 8 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: стріляли поблизу Золотого-4 та Троїцького.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - середньої важкості", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 6 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Донбас війна обстріл військова техніка поранення

 
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