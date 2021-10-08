На Донбассе за сутки зафиксировано семь нарушений, один из бойцов ООС ранен

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За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, в направлении Пивденного, Золотого-4 и Майорска противник вел огонь из гранатометов различных систем.

Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм. Возле Новозвановки враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 8 октября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня: стреляли вблизи Золотого-4 и Троицкого.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуирована в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-средней тяжести", - отметили в ООС.

Напомним, 6 октября в районе проведения операции Объединенных сил было сафіксовано 6 нарушений режима прекращения огня.