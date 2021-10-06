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На Донбасі зафіксували шість порушень: окупанти знову гатили із заборонених озброєнь
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06 жовтня 2021, 08:09 12

На Донбасі зафіксували шість порушень: окупанти знову гатили із заборонених озброєнь

06 жовтня 2021, 08:09 12
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Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких відбулися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, у районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Кримського двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 6 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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