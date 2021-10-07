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На Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
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07 октября 2021, 08:06 23

На Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"

07 октября 2021, 08:06 23
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Так, в направлении Нью-Йорка и Крымского оккупанты открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял позиции ООС, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.

В районе Южного оккупанты осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 5 октября в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых состоялись с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС война обстрел военная техника

 
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