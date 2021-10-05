09:01  05 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків зараження
08:29  05 жовтня
Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Ради
08:06  05 жовтня
Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2021, 08:06 23

Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського

05 жовтня 2021, 08:06 23
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 жовтня російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

війна обстріл військова техніка зброя бойовики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Як Зеленський у Трускавці знімав Разумкова, що з цього вийшло та до чого тут Pandora Papers
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram