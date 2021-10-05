Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського
Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.
Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 3 жовтня російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.