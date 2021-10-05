Бойовики гатили з гранатометів поблизу Лебединського та Новотошківського

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 3 жовтня російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.