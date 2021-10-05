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Боевики били из гранатометов вблизи Лебединского и Новотошковского
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05 октября 2021, 08:06 24

Боевики били из гранатометов вблизи Лебединского и Новотошковского

05 октября 2021, 08:06 24
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, возле Лебединского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел украинских позиций из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра, 5 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 3 октября российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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