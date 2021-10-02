На Донбасі окупанти знову поранили бійця ООС
Від початку 2 жовтня російсько-окупаційні війська в зоні проведення Операції об’єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил.
Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар’янки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.
В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – середньої важкості.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 жовтня, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.