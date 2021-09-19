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Окупанти на Донбасі гатили із заборонених озброєнь: зафіксовано шість порушень
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19 вересня 2021, 10:04 147

Окупанти на Донбасі гатили із заборонених озброєнь: зафіксовано шість порушень

19 вересня 2021, 10:04 147
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 18 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Новоселівка Друга противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

Поблизу Нью-Йорка, Південного і Катеринівки бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, а біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 19 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Російські окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Майорськ. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, 17 вересня, окупанти сім разів порушували режим тиші на Донбасі й поранили двох українських військових.

Донбас війна обстріл військова техніка ООС

 
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