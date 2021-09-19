Оккупанты на Донбассе били из запрещенных вооружений: зафиксировано шесть нарушений

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За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

Вблизи Нью-Йорка, Пивденного и Катериновки боевики открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 17 сентября, оккупанты семь раз нарушали режим тишины на Донбассе и ранили двух украинских военных.