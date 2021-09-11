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11 сентября 2021, 17:14 90

В ВСУ фиксируют увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны оккупантов

11 сентября 2021, 17:14 90
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Фото: Facebook
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Со стороны вооруженных формирований боевиков увеличилось количество и интенсивность обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Только с начала сентября враг обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как следствие - один защитник Украины погиб, 13 имеют ранения, еще 8 - боевые травмирования", - пишет он.

Главнокомандующий отметил, что по данным разведки потери врага за этот период - 6 убитых и 12 раненых боевиков. Сама же ситуация в районе проведения ООС остается под полным контролем украинских войск.

Враждебные провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения", - добавил Залужный.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что настоящей победой в войне с российским агрессором будет не только мир на наших условиях, а и присоединение Украины к ЕС и НАТО.

Валерий Залужный ВСУ война РФ военные военная техника

 
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