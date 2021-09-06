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За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів
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06 вересня 2021, 08:09 3

За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів

06 вересня 2021, 08:09 3
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 вересня на Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового.

ООС Донбас війна військова техніка обстріл

 
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