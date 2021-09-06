За добу зафіксували чотири порушення: бойовики гатили з гранатометів
Протягом минулої доби, 5 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, біля Золотого-4 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики застосовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Неподалік Широкиного ворог вів обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На обстріли окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у штабі.
Станом на 7 годину ранку, 6 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, 4 вересня на Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового.