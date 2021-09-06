За сутки зафиксировали четыре нарушения: боевики били из гранатометов

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За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, у Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 4 сентября на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.