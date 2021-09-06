09:01  06 сентября
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало
08:49  06 сентября
В Умани зафиксировали первые нарушения: в город прибыли 23 тысячи хасидов
08:09  06 сентября
За сутки зафиксировали четыре нарушения: боевики били из гранатометов
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2021, 08:09 4

За сутки зафиксировали четыре нарушения: боевики били из гранатометов

06 сентября 2021, 08:09 4
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, у Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 4 сентября на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.

ООС Донбасс война военная техника обстрел

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram