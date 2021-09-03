Через обстріли на Донбасі отримав поранення боєць ООС
Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, неподалік Золотого-3 окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. Поблизу населеного пункту Новотошківське бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - зазначили у штабі.
Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, 1 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.