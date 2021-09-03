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Через обстріли на Донбасі отримав поранення боєць ООС
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03 вересня 2021, 08:09 51

Через обстріли на Донбасі отримав поранення боєць ООС

03 вересня 2021, 08:09 51
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, неподалік Золотого-3 окупанти двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм. Поблизу населеного пункту Новотошківське бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я - задовільний", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 1 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС війна військова техніка поранення обстріл

 
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