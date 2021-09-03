14:55  03 вересня
Стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта"
09:02  03 вересня
У Раді хочуть провести "морський день": розглянуть законопроєкти щодо портової сфери
08:09  03 вересня
Через обстріли на Донбасі отримав поранення боєць ООС
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2021, 14:21 152

"Укрзалізниця" скасовує обмеження руху поїздів на Донеччині

03 вересня 2021, 14:21 152
Читайте также на русском языке
Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" з 4 вересня скасовує обмеження руху поїздів до Авдіївки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал залізничного монополіста.

"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. Вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ — Авдіївка, №825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху", - зазначаєтсья у повідомленні

Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 — до станції Очеретине.

Київ Укрзализныця поїзд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua