"Укрзалізниця" скасовує обмеження руху поїздів на Донеччині

Укрзалізниця

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал залізничного монополіста.

"Відновлюємо звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки. Вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ — Авдіївка, №825/826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху", - зазначаєтсья у повідомленні

Нагадаємо, обмеження руху для цих поїздів УЗ запровадила 28 серпня через артобстріл, що вівся з непідконтрольної Україні території. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 — до станції Очеретине.