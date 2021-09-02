Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців
Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню
Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.
Так, у напрямку Золотого-4 окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Авдіївки та Золотого-3 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та мінометів 82-го калібру. Неподалік Новозванівки, Причепилівки, Невельського, Широкиного, Пісків та Новолуганського обстріли велись із кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели обстріли поблизу Золотого-3.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Нагадаємо, 31 серпня на Донбасі було зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь.