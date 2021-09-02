Доба в ООС: осколкові поранення отримали двоє українських бійців

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Про це повідомили у штабі ООС, передає RegioNews.

Так, у напрямку Золотого-4 окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Авдіївки та Золотого-3 ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та мінометів 82-го калібру. Неподалік Новозванівки, Причепилівки, Невельського, Широкиного, Пісків та Новолуганського обстріли велись із кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели обстріли поблизу Золотого-3.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.

Нагадаємо, 31 серпня на Донбасі було зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь.