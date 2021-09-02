Сутки в ООС: осколочные ранения получили двое украинских бойцов

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За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, в направлении Золотого-4 оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки и Золотого-3 враг открывал огонь из гранатометов различных систем и минометов 82-го калибра. Неподалеку Новозвановки, Прицепиловки, Невельского, Широкино, Песков и Новолуганского обстрелы велись из пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели обстрелы вблизи Золотого-3.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, 31 августа на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений, оккупанты били по Красногоровке из запрещенных вооружений.