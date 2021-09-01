Майору ЗСУ, який вбив бійця за допис у соцмережах, присудили п'ять років позбавлення волі
Красноармійський міський районний суд Донецької області виніс вирок колишньому начальнику відділення зв’язку штабу військової частини В0849 Віталію Виннику за вбивство бійця ЗСУ Олега Томашука, який дописом у соцмережі Instagram "засвітив" позиції військових
Як передає RegioNews, про це повідомило видання "Судовий репортер" з посиланням на вирок суду.
Так, обвинуваченому присудили 5 років позбавлення волі. Під час суду майор визнав, що солдат загинув через нього, але не погоджувався із кваліфікацією, переконуючи, що не хотів вбивати й це сталося ненавмисно.
На вирок ще може бути подано апеляцію протягом 30 днів.
Наразі відомо, що навесні 2017 року солдати поїхали на стрільби на бойовій машині. Коли вони виїжджали із заводу у місті Авдіївка, на території якого дислокувалася військова частина, Томашук почав знімати відео на телефон. Туди потрапили позиції військових і потім він виклав ці фото та відео в Instagram.
Інформація почала активно поширюватись у YouTube та на російських ресурсах, через що інформація дійшла до штабу. Зокрема, Виннику зателефонував помічник начальника штабу і нецензурно облаяв за те, що його бійці "засвітили" позиції та це вже обговорюється супротивниками.
В результаті цього, майор викликав чотирьох військовослужбовців до себе в кабінет та запитав винного у розкритті позицій бійця, чи розуміє він, що такі дії можна прирівняти до державної зради.
"Потім він взяв пістолет, перезарядив перед обличчям солдата і вистрілив в голову. Томашук помер. Свідки кажуть, що він лише встиг попросити майора не робити цього і спробував ухилитись від кулі, але все відбулось дуже швидко", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що колишньому майору ЗСУ висунули підозру по справі вибухів у Балаклії. Працівники прокуратури висунули підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки майору Збройних Сил, який очолював загін розмінування військової частини А1352 під час вибухів у Балаклії у 2019 році. Підозрюваний повинен був керувати діями своїх підлеглих під час завантаження боєприпасів, однак не робив цього.