Майору ЗСУ, який вбив бійця за допис у соцмережах, присудили п'ять років позбавлення волі

Фото: instagram/olegtomashuk

Як передає RegioNews, про це повідомило видання "Судовий репортер" з посиланням на вирок суду.

Так, обвинуваченому присудили 5 років позбавлення волі. Під час суду майор визнав, що солдат загинув через нього, але не погоджувався із кваліфікацією, переконуючи, що не хотів вбивати й це сталося ненавмисно.

На вирок ще може бути подано апеляцію протягом 30 днів.

Наразі відомо, що навесні 2017 року солдати поїхали на стрільби на бойовій машині. Коли вони виїжджали із заводу у місті Авдіївка, на території якого дислокувалася військова частина, Томашук почав знімати відео на телефон. Туди потрапили позиції військових і потім він виклав ці фото та відео в Instagram.

Інформація почала активно поширюватись у YouTube та на російських ресурсах, через що інформація дійшла до штабу. Зокрема, Виннику зателефонував помічник начальника штабу і нецензурно облаяв за те, що його бійці "засвітили" позиції та це вже обговорюється супротивниками.

В результаті цього, майор викликав чотирьох військовослужбовців до себе в кабінет та запитав винного у розкритті позицій бійця, чи розуміє він, що такі дії можна прирівняти до державної зради.

"Потім він взяв пістолет, перезарядив перед обличчям солдата і вистрілив в голову. Томашук помер. Свідки кажуть, що він лише встиг попросити майора не робити цього і спробував ухилитись від кулі, але все відбулось дуже швидко", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що колишньому майору ЗСУ висунули підозру по справі вибухів у Балаклії. Працівники прокуратури висунули підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки майору Збройних Сил, який очолював загін розмінування військової частини А1352 під час вибухів у Балаклії у 2019 році. Підозрюваний повинен був керувати діями своїх підлеглих під час завантаження боєприпасів, однак не робив цього.