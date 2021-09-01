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01 сентября 2021, 08:31 6400

Майору ВСУ, убившему бойца за сообщение в соцсетях, присудили пять лет лишения свободы

01 сентября 2021, 08:31 6400
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Фото: instagram/olegtomashuk
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Красноармейский городской районный суд Донецкой области вынес приговор бывшему начальнику отделения связи штаба воинской части В0849 Виталию Виннику за убийство бойца ВСУ Олега Томашука, который заметкой в соцсети Instagram "засветил" позиции военных

Как передает RegioNews, об этом сообщило издание "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда.

Так, обвиняемому присудили 5 лет лишения свободы. Во время суда майор признал, что солдат погиб из-за него, но не соглашался с квалификацией, убеждая, что не хотел убивать и это произошло нечаянно.

На приговор еще может быть подана апелляция в течение 30 дней.

Сейчас известно, что весной 2017 года солдаты поехали на стрельбы на боевой машине. Когда они выезжали с завода в городе Авдеевка, на территории которого дислоцировалась воинская часть, Томашук начал снимать видео на телефон. Туда попали позиции военных и затем он выложил эти фото и видео в Instagram.

Информация начала активно распространяться в YouTube и на российских ресурсах, из-за чего информация дошла до штаба. В частности, Виннику позвонил помощник начальника штаба и нецензурно обругал за то, что его бойцы "засветили" позиции и это уже обсуждается противниками.

В результате этого, майор вызвал четырех военнослужащих к себе в кабинет и спросил виновного в раскрытии позиций бойца, понимает ли он, что такие действия можно приравнять к государственной измене.

"Потом он взял пистолет, перезарядил перед лицом солдата и выстрелил в голову. Томашук умер. Свидетели говорят, что он лишь успел попросить майора не делать этого и попытался уклониться от пули, но все произошло очень быстро", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывшему майору ВСУ выдвинули подозрение по делу взрывов в Балаклее. Работники прокуратуры выдвинули подозрение в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия майору Вооруженных Сил, который возглавлял отряд разминирования воинской части А1352 во время взрывов в Балаклее в 2019 году. Подозреваемый должен был руководить действиями своих подчиненных во время загрузки боеприпасов, однако не делал этого.

ВСУ суд армия военные соцсети расследование

 
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