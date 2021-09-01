Майору ВСУ, убившему бойца за сообщение в соцсетях, присудили пять лет лишения свободы
Красноармейский городской районный суд Донецкой области вынес приговор бывшему начальнику отделения связи штаба воинской части В0849 Виталию Виннику за убийство бойца ВСУ Олега Томашука, который заметкой в соцсети Instagram "засветил" позиции военных
Как передает RegioNews, об этом сообщило издание "Судебный репортер" со ссылкой на приговор суда.
Так, обвиняемому присудили 5 лет лишения свободы. Во время суда майор признал, что солдат погиб из-за него, но не соглашался с квалификацией, убеждая, что не хотел убивать и это произошло нечаянно.
На приговор еще может быть подана апелляция в течение 30 дней.
Сейчас известно, что весной 2017 года солдаты поехали на стрельбы на боевой машине. Когда они выезжали с завода в городе Авдеевка, на территории которого дислоцировалась воинская часть, Томашук начал снимать видео на телефон. Туда попали позиции военных и затем он выложил эти фото и видео в Instagram.
Информация начала активно распространяться в YouTube и на российских ресурсах, из-за чего информация дошла до штаба. В частности, Виннику позвонил помощник начальника штаба и нецензурно обругал за то, что его бойцы "засветили" позиции и это уже обсуждается противниками.
В результате этого, майор вызвал четырех военнослужащих к себе в кабинет и спросил виновного в раскрытии позиций бойца, понимает ли он, что такие действия можно приравнять к государственной измене.
"Потом он взял пистолет, перезарядил перед лицом солдата и выстрелил в голову. Томашук умер. Свидетели говорят, что он лишь успел попросить майора не делать этого и попытался уклониться от пули, но все произошло очень быстро", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бывшему майору ВСУ выдвинули подозрение по делу взрывов в Балаклее. Работники прокуратуры выдвинули подозрение в халатном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия майору Вооруженных Сил, который возглавлял отряд разминирования воинской части А1352 во время взрывов в Балаклее в 2019 году. Подозреваемый должен был руководить действиями своих подчиненных во время загрузки боеприпасов, однако не делал этого.