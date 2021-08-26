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Окупанти на Донбасі знову перестали стріляти по наших бійцях
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26 серпня 2021, 17:32 24

Окупанти на Донбасі знову перестали стріляти по наших бійцях

26 серпня 2021, 17:32 24
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначаєтсья у повідомленні.

Нагадаємо, шо напередодні окупанти на Донбасі обстріляли житловий сектор. Як повідомили у Донецькій обласній державній адміністрації, постраждалих в результаті інциденту не було.

Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

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