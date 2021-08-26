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Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
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26 серпня 2021, 08:09 50

Доба в ООС: зафіксовано п'ять порушень режиму "тиші" з боку бойовиків

26 серпня 2021, 08:09 50
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Новолуганського окупанти двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Катеринівки збройні формування бойовиків вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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