Оккупанты на Донбассе вновь перестали стрелять по нашим бойцам

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С начала этих суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Напомним, что накануне оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор. Как сообщили в Донецкой областной государственной администрации, пострадавших в результате инцидента не было.

За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.