Оккупанты на Донбассе вновь перестали стрелять по нашим бойцам
С начала этих суток, 26 августа, нарушений режима прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Напомним, что накануне оккупанты на Донбассе обстреляли жилой сектор. Как сообщили в Донецкой областной государственной администрации, пострадавших в результате инцидента не было.
За прошедшие сутки, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА