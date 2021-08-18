ЦВК планує оцінити можливість проведення місцевих виборів на Луганщині та Донеччині

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Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА з метою отримання оцінки можливості проведення місцевих виборів у цих регіонах 31 жовтня 2021 року

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ЦВК.

У комісії зазначають, що мова йде про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів.

У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів”, - йдеться у повідомленні.

В разі, якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року - Комісія повинна ухвалити відповідне рішення не пізніше 21 серпня 2021 року.

Зазначається, що висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА мають надійти не пізніше 18 годин 19 серпня.

Нагадаємо, 30 липня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської облдержадміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо надання висновків про можливість організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Після їх аналізу ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.