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На Донбасі через обстріли загинув український військовий
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17 серпня 2021, 08:09 136

На Донбасі через обстріли загинув український військовий

17 серпня 2021, 08:09 136
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Золотого-4, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки та Причепилівки збройні формування бойовиків обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики гатили поблизу Причепилівки та Водяного, що біля Донецька.

За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

ООС Донбас війна обстріл військова техніка смерть

 
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