На Донбасі через обстріли загинув український військовий
Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, поблизу Золотого-4, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У напрямку Новомихайлівки та Причепилівки збройні формування бойовиків обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям", - зазначили в ООС.
Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики гатили поблизу Причепилівки та Водяного, що біля Донецька.
За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.
Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.