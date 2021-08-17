На Донбасі через обстріли загинув український військовий

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Золотого-4, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки та Причепилівки збройні формування бойовиків обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики гатили поблизу Причепилівки та Водяного, що біля Донецька.

За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.