В зоні ООС знову жодного порушення режиму припинення вогню

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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС

"Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів...Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 15 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. До цього кілька днів не було жодного порушення.