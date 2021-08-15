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15 серпня 2021, 11:49 16

Доба в зоні ООС: порушень режиму "тиші" не зафіксовано

15 серпня 2021, 11:49 16
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За минулу добу, 14 серпня, і станом на 7 ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ООС.

"Українські військові контролюються ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил стосовно відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що востаннє жодного порушення режиму "тиші" з боку бойовиків було зафіксовано 14 серпня

Донбас ООС обстріл тиша

 
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