Доба в зоні ООС: порушень режиму "тиші" не зафіксовано

За минулу добу, 14 серпня, і станом на 7 ранку 15 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ООС.

"Українські військові контролюються ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил стосовно відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що востаннє жодного порушення режиму "тиші" з боку бойовиків було зафіксовано 14 серпня