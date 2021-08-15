11:10  15 августа
СБУ вызывает на допрос по делу "Харьковских соглашени" ряд депутатов и экс-министра
11:39  14 августа
В Киеве готовятся ко Дню Независимости: на Днепре состоялась репетиция водного "парада"
10:37  15 августа
COVID в Украине: за сутки почти 700 новых случаев
UA | RU
UA | RU
15 августа 2021, 11:49 17

Сутки в зоне ООС: нарушений режима тишины не зафиксировано

15 августа 2021, 11:49 17
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки 14 августа и по состоянию на 7 утра 15 августа нарушений режима тишины в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ООС

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении

Напомним, что в последний раз ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков за сутки было зафиксировано 14 августа

Донбасс ООС обстрел тишина

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram