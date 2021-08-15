Сутки в зоне ООС: нарушений режима тишины не зафиксировано

За минувшие сутки 14 августа и по состоянию на 7 утра 15 августа нарушений режима тишины в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ООС

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении

Напомним, что в последний раз ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков за сутки было зафиксировано 14 августа