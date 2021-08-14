На Донбасі з початку доби не зафіксовано нових порушень з боку бойовиків

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Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 13 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.