На Донбасі з початку доби не зафіксовано нових порушень з боку бойовиків
Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 13 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
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