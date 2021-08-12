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12 серпня 2021, 10:41 10

СБУ спіймала шпигуна російської розвідки: збирав інформацію щодо підрозділів ЗСУ

12 серпня 2021, 10:41 10
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Фото: СБУ
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Контррозвідники Служби безпеки України виявили й затримали агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.

Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку. Йому повідомлено про підозру. За рішенням суду його взято під варту.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.

ООС РФ війна розвідка шпіони ЗСУ

 
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