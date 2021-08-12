СБУ спіймала шпигуна російської розвідки: збирав інформацію щодо підрозділів ЗСУ
Контррозвідники Служби безпеки України виявили й затримали агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Встановлено, що громадянин іноземної держави, який тимчасово проживає на території одного з регіонів України, за завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.
Російських "кураторів" цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Шпигуна затримано на "гарячому" під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку. Йому повідомлено про підозру. За рішенням суду його взято під варту.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.