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Доба в ООС: через обстріли бойовиків загинув мирний житель
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12 серпня 2021, 08:09 6

Доба в ООС: через обстріли бойовиків загинув мирний житель

12 серпня 2021, 08:09 6
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 11 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, поблизу Новомихайлівки та Новоселівки Другої окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм та здійснили обстріл цих населених пунктів. Зокрема, пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Також населений пункт залишився без водопостачання.

Внаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув місцевий житель1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства", - йдеться у повідомленні.

Також бойовики вели обстріли поблизу Луганського, Миронівського та Пісків, а на межі Луганської та Донецької області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний", - зазначили у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 12 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 10 серпня окупанти на Донбасі здійснили чотири обстріли, внаслідок чого троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення.

Донбас війна обстріл військова техніка поранення

 
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