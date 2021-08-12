Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель

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За прошедшие сутки, 11 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщает штаб ООС.

Так, вблизи Новомихайловки и Новоселовки Второй оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В частности, повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Также населенный пункт остался без водоснабжения.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель 1935-го года рождения и повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства", - говорится в сообщении.

Также боевики вели обстрелы вблизи Луганского, Мироновского и Песков, а на границе Луганской и Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 12 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 10 августа оккупанты на Донбассе совершили четыре обстрела, в результате чего трое военных получили огнестрельные осколочные ранения.