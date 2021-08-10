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10 серпня 2021, 14:19 150

У Маріуполі п'ятеро працівників меткомбінату отримали термічні опіки

10 серпня 2021, 14:19 150
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Фото: don.gp.gov.ua
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У місті Маріуполі Донецької області через викид гарячого пилу на меткомбінаті п'ятеро працівників  отримали термічні опіки

Як передає RegioNews, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Зокрема, встановлено, що викид гарячого пилу стався під час ремонту обладнання на аглофабриці ПАТ "ММК імені Ілліча".

Заступник начальника одного з цехів, старший майстер та майстер, а також два електромонтери, які у цей час перебували поруч, отримали термічні опіки різного ступня тяжкості”, - йдеться в повідомленні.

Потерпілих віком від 34 до 48 років доставлено до опікового відділення міської лікарні.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше повідомлялось, що у Краматорську помер шахтар, який постраждав унаслідок вибуху на шахті.

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