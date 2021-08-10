В Мариуполе пятеро работников меткомбината получили термические ожоги

Фото: don.gp.gov.ua

В городе Мариуполе Донецкой области из-за выброса горячей пыли на меткомбинате пятеро работников получили термические ожоги

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

В частности, установлено, что выброс горячей пыли произошел во время ремонта оборудования на аглофабрике ПАО "ММК имени Ильича".

Заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтеры, которые в это время находились рядом, получили термические ожоги различной степени тяжести”, - говорится в сообщении.

Потерпевших в возрасте от 34 до 48 лет доставлены в ожоговое отделение городской больницы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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