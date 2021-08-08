На Донбасі ледь не згоріли понад 20 будівель і споруд
Пожежники врятували від вогню понад 20 будівель і споруд у Донецькій області в с.Бахмутське.
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС.
Повідомлення про пожежу на околиці с. Бахмутське надійшло диспетчеру служби порятунку 7 серпня о 10:55. На місці пожежники виявили, що горить трава, чагарники й очерет на площі 2 га. Рятувальники негайно почали гасити вогонь. Роботи ускладнював сильний поривчастий вітер.
Виникла загроза будівлям у Бахмутському, але внаслідок злагоджених дій вогнеборців від знищення вогнем було врятовано 23 будівлі та споруди, у тому числі 8 житлових будинків. Близько 14:00 пожежу загасили.
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