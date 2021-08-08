На Донбассе едва не сгорели более 20 зданий и сооружений
Пожарные спасли от огня более 20 зданий и сооружений в Донецкой области В С. Бахмутское.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Сообщение о пожаре на окраине с. Бахмутское поступило диспетчеру службы спасения 7 августа в 10:55. На месте пожарные обнаружили, что горит трава, кустарники и камыш на площади 2 га. Спасатели немедленно начали тушить огонь. Работы осложнял сильный порывистый ветер.
Возникла угроза зданиям в Бахмутском, но в результате слаженных действий пожарных от уничтожения огнем были спасены 23 здания и сооружения, в том числе 8 жилых домов. Около 14:00 пожар потушили.
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