На Донбассе едва не сгорели более 20 зданий и сооружений

Фото: ГСЧС

Пожарные спасли от огня более 20 зданий и сооружений в Донецкой области В С. Бахмутское.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сообщение о пожаре на окраине с. Бахмутское поступило диспетчеру службы спасения 7 августа в 10:55. На месте пожарные обнаружили, что горит трава, кустарники и камыш на площади 2 га. Спасатели немедленно начали тушить огонь. Работы осложнял сильный порывистый ветер.

Возникла угроза зданиям в Бахмутском, но в результате слаженных действий пожарных от уничтожения огнем были спасены 23 здания и сооружения, в том числе 8 жилых домов. Около 14:00 пожар потушили.

Напомним, недавно на Тернопольщине наказали мужчину, который поджег лес.