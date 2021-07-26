Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців

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У понеділок, 26 липня, окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню в районі ООС. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування

Як пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС, унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.

Окупанти стріляли поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, біля Авдіївки й у районі Причепилівки.

У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122 мм, а неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Також велися обстріли біля Старогнатівки, у районі населеного пункту Південне й поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено двох військових.