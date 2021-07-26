Війна на Донбасі: окупанти 10 разів зірвали "тишу" й поранили сімох наших бійців
У понеділок, 26 липня, окупаційні війська на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню в районі ООС. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування
Як пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС, унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
Окупанти стріляли поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, біля Авдіївки й у районі Причепилівки.
У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122 мм, а неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Також велися обстріли біля Старогнатівки, у районі населеного пункту Південне й поблизу Водяного, що на Приазов’ї.
Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено двох військових.