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26 липня 2021, 13:35 28

На Донбасі бойовики обстріляли з артилерії позиції ЗСУ: четверо військовослужбовців поранено

26 липня 2021, 13:35 28
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Фото з відкритих джерел
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На Донбасі російсько-терористичі війська обстріляли українських військових із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння

Про це пише Regionews з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

"В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний", - зазначається у повідомлені

На обстріли російсько - окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, що 25 липня окупанти на Донбасі поранили нашого військового.

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