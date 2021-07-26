На Донбассе боевики обстреляли из артиллерии позиции ВСУ: четверо военнослужащих ранены

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На Донбассе российско-террористические войска обстреляли украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

"В результате обстрела четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмирования. Состояние здоровья одного военнослужащего -тяжелое, одного - средней степени тяжести, пятерых-удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

На обстрелы российско - оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, что 25 июля оккупанты на Донбассе ранили нашего военного.