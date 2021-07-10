Доба в ООС: загинув український захисник, ще троє - у лікарнях

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Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.

Так, із мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь неподалік Новотошківського, Новозванівки та Пісків. Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Авдіївки та Новомихайлівки окупанти здійснювали обстріл позицій ООС з гранатометів різних систем. А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям", - повідомляють в ООС.

Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Так, з артилерійських систем 122 калібру гатили поблизу Миронівського та Водяного, а неподалік Водяного, що біля Донецька противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Також повідомляється про обстріли неподалік Широкиного, Світлодарська та Водяного, що на Приазов'ї. Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби було зафіксовано 6 обстрілів з боку російських окупантів.