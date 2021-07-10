Доба в ООС: загинув український захисник, ще троє - у лікарнях
Протягом минулої доби, 9 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню
Як передає RegioNews, про це повідомили в штабі ООС.
Так, із мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь неподалік Новотошківського, Новозванівки та Пісків. Біля Невельського ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Авдіївки та Новомихайлівки окупанти здійснювали обстріл позицій ООС з гранатометів різних систем. А біля Оріхового російські найманці вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Кримське військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям", - повідомляють в ООС.
Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я – задовільний.
Станом на 7 годину ранку, 10 липня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Так, з артилерійських систем 122 калібру гатили поблизу Миронівського та Водяного, а неподалік Водяного, що біля Донецька противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
Також повідомляється про обстріли неподалік Широкиного, Світлодарська та Водяного, що на Приазов'ї. Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби було зафіксовано 6 обстрілів з боку російських окупантів.