Сутки в ООС: погиб украинский защитник, еще трое - в больницах

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За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, из минометов разных калибров боевики вели огонь неподалеку Новотошковского, Новозвановки и Песков. Возле Невельского, враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Авдеевки и Новомихайловки оккупанты осуществляли обстрел позиций ООС из гранатометов различных систем. А возле Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Крымское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - сообщают в ООС.

Кроме того, один военный получил ранения, еще двое – боевое травмирование. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 10 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Так, из артиллерийских систем 122 калибра били вблизи Мироновского и Водяного, а неподалеку Водяного, что возле Донецка противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Также сообщается об обстрелах неподалеку Широкиного, Светлодарска и Водяного, что на Приазовье. Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток было зафиксировано 6 обстрелов со стороны российских оккупантов.