Сутки в ООС: шесть нарушений, один военнослужащий погиб

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За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Возле Авдеевки, Березового, Тарамчука и Мирного враг открывал огонь из станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 5 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Возле Авдеевки и Песков боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Золотого-4 враг вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, 3 июля боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины".