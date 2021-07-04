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Бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші"
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04 липня 2021, 10:04 58

Бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші"

04 липня 2021, 10:04 58
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Фото: Прессцентр ООС
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Протягом суботи, 3 липня, на передовій на Донбасі бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. 4 липня - ще тричі

Про це пише RegioNews з посиланням на ранкове зведення пресслужби Об’єднаних сил.

Випадки порушення перемир'я зафіксували поблизу населених пунктів Невельське, Чермалик, Опитне, Золоте-4, Новотошківське, Світлодарськ, Піски, Водяне, Авдіївка та Катеринівка.

"Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 2 липня на Донбасі було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

ООС Україна війна бойовики окупанти

 
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