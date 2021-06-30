14:46  30 червня
До столиці через спеку заборонили в’їзд фур
10:09  30 червня
На Харківщині СБУ проведе антитерористичні навчання: що потрібно знати
08:11  30 червня
Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
30 червня 2021, 12:36 99

На Донеччині у шахті смертельно травмувався гірник

30 червня 2021, 12:36 99
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На шахті у Добропіллі, що у Донецькій області, загинув гірник. Наразі прокуратура встановлює всі обставини події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Так, було встановлено, що 29 червня близько 16:00 на державному підприємстві "Добропіллявугілля-видобуток" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт із переміщення кінцевої станції конвеєра з місця зірвалася лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника.

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин та свідків події.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області на шахті "Благодатна" (ШУ ім. Героїв космосу) внаслідок обвалу загинув гірник.

шахтарі прокуратура шахта медики Донецька область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua