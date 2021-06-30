На Донеччині у шахті смертельно травмувався гірник

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На шахті у Добропіллі, що у Донецькій області, загинув гірник. Наразі прокуратура встановлює всі обставини події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Так, було встановлено, що 29 червня близько 16:00 на державному підприємстві "Добропіллявугілля-видобуток" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт із переміщення кінцевої станції конвеєра з місця зірвалася лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника.

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин та свідків події.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області на шахті "Благодатна" (ШУ ім. Героїв космосу) внаслідок обвалу загинув гірник.