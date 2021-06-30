14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 12:36 99

В Донецкой области в шахте смертельно травмировался горняк

30 июня 2021, 12:36 99
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На шахте в Доброполье, в Донецкой области погиб горняк. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Так, было установлено, что 29 июня около 16:00 на государственном предприятии "Добропольеуголь-добыча" шахта "Алмазная" во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего горняка.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на шахте "Благодатная" (ШУ им. Героев космоса) в результате обвала погиб горняк.

шахтеры прокуратура шахта медики Донецкая область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua