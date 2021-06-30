В Донецкой области в шахте смертельно травмировался горняк

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На шахте в Доброполье, в Донецкой области погиб горняк. Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Так, было установлено, что 29 июня около 16:00 на государственном предприятии "Добропольеуголь-добыча" шахта "Алмазная" во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера с места сорвалась лебедка и ударила по голове 37-летнего горняка.

От полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на шахте "Благодатная" (ШУ им. Героев космоса) в результате обвала погиб горняк.