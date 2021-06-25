На Донбасі бойовики били із заборонених озброєнь і гранатометів, є поранений

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Південного обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру. В районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.

Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики здійснювали обстріл неподалік селища Піски, поблизу Водяного, що на Приазов’ї та Старогнатівки.

Поблизу Невельського та Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського - з мінометів 82-го калібру.

У районі населеного пункту Майорськ бойовики здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 25 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

В районі Водяного, що на Приазов’ї та неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 23 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню.