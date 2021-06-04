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04 червня 2021, 10:11 739

На Донеччині та Дніпропетровщині через негоду підтоплені будинки та розмита дамба

04 червня 2021, 10:11 739
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Фото: ДСНС
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Рятувальники проводять роботи з ліквідації наслідків негоди у Дніпропетровській та Донецькій областях. Унаслідок інтенсивних дощів протягом декількох днів значно підвищився рівень води у водоймах, що призвело до підтоплення житлових будинків та домогосподарств, а також розмиття дамби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Так, за даними рятівників, через інтенсивні дощі та засміченість русла р. Гнилокіш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 90 приватних житлових будинків та 151 дворогосподарства. У ДСНС зазначили, що жертв і постраждалих немає.

Підрозділами відомства всього відкачано понад 32 тис. 300 м куб. води, розпиляно і прибрано 7 дерев, вивільнено 2 автомобілі. Для робіт з ліквідації наслідків негоди було залучено 37 осіб та 20 одиниць техніки.

Станом на 07:00 4 червня роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинилися, рівень води поступово зменшується", - констатували в службі.

У Донецькій області, 3 червня, внаслідок ускладнення погодних умов в с. Кліщіївка Бахмутського району відбулося підняття рівня води у місцевому ставку, в результаті чого виникла загроза руйнування дамби та підтоплення населеного пункту.

Раніше повідомлялось, що у Дніпропетровській області через засмічення русла р. Гнилокіш та мережі водовідведення сталося підтоплення 23 приватних домогосподарств на 9 вулицях.

ДСНС дамба річка Донецька область Дніпропетровська область

 
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