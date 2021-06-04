На Донетчине и Днепропетровщине из-за непогоды подтоплены дома и размыта дамба

Фото: ГСЧС

Спасатели проводят работы по ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской и Донецкой областях. В результате интенсивных дождей в течение нескольких дней значительно повысился уровень воды в водоемах, что привело к подтоплению жилых домов и домохозяйств, а также размытию дамбы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Так, по данным спасателей, из-за интенсивных дождей и засоренности русла г. Гнилокиш произошло поднятие уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. В ГСЧС отметили, что жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ведомства всего откачано более 32 тыс. 300 м куб. воды, распилено и убрано 7 деревьев, высвобождено 2 автомобиля. Для работ по ликвидации последствий непогоды было привлечено 37 человек и 20 единиц техники.

По состоянию на 07: 00 4 июня работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается", - констатировали в службе.

В Донецкой области, 3 июня в результате осложнения погодных условий в с. Клещеевка Бахмутского района произошло поднятие уровня воды в местном пруду, в результате чего возникла угроза разрушения дамбы и подтопления населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за засорения русла р. Гнилокиш и сети водоотведения произошло подтопление 23 частных домохозяйств на 9 улицах.