Бойовики продовжують обстріл позицій ООС: за добу зафіксовано 13 порушень

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Красногорівки - ще й зі станкових протитанкових гранатометів. В районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 30 квітня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню Російсько-окупаційними військами.