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Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений
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30 апреля 2021, 08:11 10

Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений

30 апреля 2021, 08:11 10
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На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 29 апреля, было зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку поселков Невельское и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а возле Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенных пунктов Луганское и Павлополь противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. Возле населенного пункта Шумы российские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское, враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 30 апреля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Авдеевки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня Российско-оккупационными войсками.

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