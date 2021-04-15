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15 апреля 2021, 14:51 129

В Донецкой области произошел разрыв трубопровода: в пяти городах остановили поставки воды

15 апреля 2021, 14:51 129
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Сейчас бригады ведут подготовительные работы к ремонту трубопровода
Сейчас бригады ведут подготовительные работы к ремонту трубопровода
Рixabay
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В Донецкой области 15 апреля через разрыв трубопровода аварийно остановлен водопровод.

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", сокращенно поставки до 5 городов области.

Сообщается, что после заполнения водопровода и выхода на рабочий режим произошел разрыв трубопровода диаметром 1400 мм второго донецкого водовода (ПК-140) в районе Черевковки.

"Водопровод аварийно остановлен... Сокращена подача воды в города: Словянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецьк", - говорится в сообщении.

В настоящее время бригады ведут подготовительные работы, продолжается режим согласования с организациями, подземные коммуникации которых расположены в районе проведения земляных работ.

Напомним, неделю назад в Донецке из-за аварии на шахте без воздуха остались 329 горняков.

вода аварія спасатели Донецкая область авария

 
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