Двадцать нарушений за сутки: в ООС сообщают о двух раненых и одном погибшем

Боевики били из всех видов вооружений

Боевики били из всех видов вооружений

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двадцать нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска открывали огонь неподалеку Шумов, а у Причепиловки и Катериновки - еще и из стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Авдеевка, Луганское, Золотое-4 и Мироновский противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Павлополя и Новоселовки Второй враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими воинами, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.